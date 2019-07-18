Киев, , 13:55 — REGNUM

Накануне парламентских выборов на Украине продолжается конфликт Киева и Будапешта. Так, Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыло дело в отношении Обществом венгерской культуры Закарпатья, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 18 июля.

Поводом для расследования стало изображение части Закарпатской области Украины в цвета венгерского национального флага в газете, издаваемой обществом.

Спецслужба уточняет, что речь идет об изображении части региона в границах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты Украины от венгерского меньшинства (№ 68, 69 та 73).

По мнению СБУ, изображение части Закарпатья на фоне венгерского флага имеет признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения. Распространение газеты с этим изображением будет считаться публичным призывом к изменениям территории или границ Украины.

ИА REGNUMнапоминает, что в последние недели перед выборами Закарпатье Украины посетил целый ряд высокопоставленных венгерских политиков, включая главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Последний посетил область, несмотря на категорические «рекомендации» Киева это не делать. На попадание в Верховную раду Украины 21 июля претендуют сразу 3 «венгерских» политика. Впрочем, эксперты отмечают, что реальные шансы есть только у одного — Василия Брезовича. Большое недовольство Киева вызвал и тот факт, что Брезовича в июле принял в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На обострение отношений Киева и Будапешта отреагировали в Офисе (администрации) президента Зеленского, заявив, что лидеры Венгрии не реагируют на призывы, поэтому пора принимать меры.