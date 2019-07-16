Киев, , 19:43 — REGNUM

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня, 16 июля, посетил г. Берегово Закарпатской области Украины, несмотря на все предостережения из Киева, передает корреспондент ИА REGNUM

В официальной ноте посольства Венгрии на Украине отмечено, что этот визит Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины Василия Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент.

В МИД Украины подчеркивают, что закон о выборах народных депутатов запрещает иностранцам и лицам без гражданства участвовать в публичных мероприятиях в поддержку кандидата или партии, которые баллотируются на выборах.

«Ст.41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. МИД обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку данной ситуации», — отмечает украинское дипломатическое ведомство.

Ранее сегодня в администрации (офисе) президента Зеленского уже пообещали «принимать меры» к венгерским политикам из-за фактического вмешательства Будапешта в досрочные парламентские выборы на Украине.

Украинские СМИ, анализируя данную ситуацию, отмечали, что, по сути, Венгрия выдвинула 3 «своих» кандидатов на мажоритарных участках в Закарпатье, но реальные шансы пройти в парламент Украины есть только у Василия Брензовича, и поэтому Будапешт бросил все силы на решение этой принципиальной для себя задачи. Также издание предполагает, что, помимо желания иметь представительство в украинской Раде, премьер Венгрии Виктор Орбан «политическим штурмом» Закарпатья провоцирует президента Зеленского на новый виток украинско-венгерского конфликта.

11 июля Закарпатье посетил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор, 15 июляруководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Они также проигнорировали предостережения Киева.

Накануне, 15 июля, заместитель министра иностранных дел УкраиныЕгор Божокобратился к послу Венгрии Иштвану Ийдярто через социальные сети с призывом, чтобы представители Будапешта не переходили «красные линии» во взаимодействии с гражданами Украины венгерского происхождения в Закарпатье.