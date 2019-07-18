Москва, , 12:59 — REGNUM

В Кремле будут рады пирогу, который турецкий кондитер испёк в честь начала поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы будем рады пирогу, конечно, в Турции кондитеры делают очень вкусные пироги», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что он не в курсе о его возможной отправке в Москву.

Напомним, ранее стало известно, что кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса, испёк традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента РФ Владимира Путина, приурочив это к началу поставок российских систем ПВО С-400. Аджар заявил, что отправил своё кулинарное произведение в Кремль.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки компонентов для С-400 в рамках контракта, заключённого между Россией и Турцией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, начались 12 июля. На сегодняшний день на авиабазу Мюртед под Анкарой прибыло уже 15 самолётов с комплектующими для российских зенитных ракетных комплексов.

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