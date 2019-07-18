Новосибирск, , 12:29 — REGNUM

Власти Новосибирской области и Белоруссии договорились о проведении 39 мероприятий, направленных на активизацию сотрудничества в различных сферах: в промышленном производстве, торговле, организации продовольственных ярмарок, аграрной промышленности, транспортной отрасли, образовании, молодёжной политике, культуре, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Подписи под планом мероприятий на период с 2019 по 2021 год поставили губернатор сибирского региона Андрей Травников и председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, председатель белорусской части Совета делового сотрудничества Валерий Иванов. Документ подписан в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

«Основной акцент в нашем сотрудничестве мы делаем на установлении и развитии кооперационных связей — в первую очередь, в освоении выпуска новой продукции», — отметил глава Новосибирской области, который накануне, 17 июля, в первый день работы делегации Новосибирской области на VI Форуме регионов России и Белоруссии, также принял участие в рабочем совещании с Владимиром Семашко, и председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, министром транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексеем Авраменко, министром промышленности Белоруссии Павлом Утюпиным, министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолием Хотько, председателем Могилёвского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем.

По словам Андрея Травников, в 2019 году между Новосибирской областью и Белоруссией активизировались экономические взаимоотношения. Так, по итогам пяти месяцев текущего года прирост внешнеторгового оборота на этом направлении составил 4%.

«Сибирским коммунальщикам, строителям и аграриям поставлено 724 трактора производства МТЗ, 11 комбайнов «Гомсельмаш», развивается совместное производство техники на территории Новосибирской области. Белорусский производитель ворот «Алютех» принял решение о строительстве предприятия на территории нашей области. Это — лишь некоторые примеры совместных проектов, которые нам удалось инициировать за последние полгода», — сказал Травников.

Отметим, что Белоруссия и Новосибирская область уже работали по трёхлетней программе мероприятий по развитию сотрудничества — с 2016 по 2018 год, которая предусматривает взаимодействие по вопросам экономического развития, промышленного производства, в научной деятельности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, торговле, культуре и молодёжной политике. План содержал около 40 пунктов. Успешно удалось реализовать, по мнению новосибирский властей, организацию совместного предприятия «БКМ-Сибирь» по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, сотрудничество ООО «Сибэлектропривод» и ОАО «БелАЗ».

В этот раз особое внимание будет уделено сотрудничеству в научной сфере. Новосибирские областные власти хотят привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры проекта «Академгородок 2.0».