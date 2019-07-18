Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко назвал ключевые направления для совместной работы России и Белоруссии в сфере молодежной политики. Выступление проходило в рамках IV Форума регионов России и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

В своей речи Петришенко рассказал о разработке стратегии развития молодежной интеграции союзного государства. По мнению заместителя премьер-министра, данный документ должен отражать различные сферы молодежной политики — вопросы труда и бизнеса, молодежная и общественная деятельность и так далее. К разработке необходимо подключить максимально большое количество молодых людей — в том числе через информационную работу.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь «Молодежная политика — точка роста союзного государства, с которым мы связываем будущее наших народов».

Петришенко отметил, что в работе над молодежной политикой необходимо шире использовать интернет-пространство: например, создать молодежный сетевой ресурс о жизни и возможностях союзного государства.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики также должна стать поддержка молодых дарований и талантов — например, введение олимпиад и учреждение стипендии союзного государства, создание совместного банка данных о молодых людях, обучающихся в России и Белоруссии.

Поднялась во время выступления и тема поддержки молодежных предпринимательских инициатив: Петришенко считает, что необходимо создавать больше бизнес-инкубаторов для молодежи, отраслевых лабораторий и ресурсных центров. Он отметил важность укрепления и развития волонтерского движения и обмена волонтерами между странами.

Была отмечена роль молодежного туризма. Одним из предложений, прозвучавших во время выступления, стало создание межрегиональных студенческих трудовых лагерей.

Напомним, что 18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге началось Пленарное заседание Шестого форума регионов. Форум регионов России и Белоруссии в 2019 году посвящен теме «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».

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