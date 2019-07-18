Анкара, , 11:28 — REGNUM

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила: «Мы ещё не решили, какие санкции наложим на Турцию за приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и не будем раскрывать эту информацию раньше времени».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Морган Ортагус отметила: «Глава департамента Майк Помпео и президент Дональд Трамп рассматривают все варианты в рамках закона CAATSA (О противодействии врагам США посредством санкций). Мы достаточно ясно дали понять, какими могут быть результаты. О том, что Турция не получит истребители 5 поколения F-35, уже говорил президент Трамп. Однако конкретных решений еще никто не принял».Напомним, что президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию своего предшественника Барака Обамы за то, что она не продала Турции ЗРК Patriot, несмотря на все ее усилия. Он признал, что Турция оказалась вынужденной купить оружие у России, однако заявил, что Турция будет лишена возможности приобрести истребители F-35.