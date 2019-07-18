Тегеран, 18 июля 2019, 11:03 — REGNUM
Представитель атомного агентства Ирана Бехруз Камалванди в ходе интервью журналистам местных СМИ напомнил о том, что на текущий момент уровень обогащения урана Ираном составляет 4,5%. Эта планка будет расти пока это «политически целесообразно». Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.
По словам чиновника, два фактора влияют на уровень обогащения Ираном урана: это техническая потребность страны и политическая ситуация в мире. На данный момент уровень обогащения в 4,5% полностью удовлетворяет технические потребности страны и, по мнению Бехруза Камалванди, Иран должен его придерживаться.
Представитель атомного агентства Ирана подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Исламская республика сможет обогащать уран до 20%, самостоятельно разработав необходимые технологии.