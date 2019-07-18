Цхинвал, , 10:29 — REGNUM

Встреча в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдетсегодня близ приграничного села Эргнети. Среди ключевых вопросов в повестке дня — безопасность на приграничной территории, случаи нарушения режима государственной границы между Южной Осетией и Грузией.На встрече такжепланируется поднять вопрос о передаче преступников, перешедших на территорию Грузии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Напомним, особо опасные преступники Сармат Габараев и Андрей Кабисов вчера перешли госграницу и были задержаны на территории Грузии, об этом югоосетинским властям сообщили по «горячей линии» через международные организации. Ранее югоосетинская сторона обратилась к представителям миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии, уведомив о возможном переходе преступников через границу.

Последний раунд в формате МПРИ прошел в мае этого года. Тогда, среди прочих проблем, делегация Южной Осетии обратила внимание участников встречи на нарушения воздушного пространства республики грузинскими беспилотными летательными аппаратами.

Встречи в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.