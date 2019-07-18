Вашингтон, , 09:48 — REGNUM

Лидер демократов в Сенате Соединённых Штатов Чак Шумер уверен, что российское приложение FaceApp, которое позволяет редактировать фотографии пользователей, «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американцев». О своих опасениях сенатор написал в Twitter.

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Шумер в этой связи попросил Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию проверить приложение FaceApp и выяснить, каким образом персональная информация, загруженная в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ним связи организаций.

«У меня есть серьёзные опасения как в отношении защиты собранных данных, так и в отношении того, знают ли пользователи о том, кто может иметь к ним доступ», — говорится в письме лидера демократов.

Шумер также назвал «глубоко тревожным» тот факт, что личные данные граждан США могут перейти к «враждебной иностранной державе».

В компании-разработчике Wireless Lab, которая расположена в Санкт-Петербурге, заверили, что компания не хранит изображения постоянно и не собирает данные, на сервер только загружаются определённые фотографии, выбранные пользователями для редактирования, сообщает BBC.

«Несмотря на то, что основная команда компании находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию», — говорится в заявлении компании, опубликованном на новостном портале TechCrunch.

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