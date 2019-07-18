Тегеран, , 09:07 — REGNUM

Для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) странам Евросоюза необходимо обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джава Зариф, сообщает 18 июля ТАСС.

По его словам, Тегеран ожидает, что европейские страны продолжат выполнение своих обязательств по нормализации экономических отношений. Зариф напомнил, что у Ирана налажены торговые отношения с Россией и Китаем, однако этого недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема урегулирования ядерной программы Ирана обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года. Одновременно Вашингтон ввел санкции против Ирана.

8 мая 2019 года Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке и дал участникам соглашения два месяца на возобновление выполнения условий. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран приступил к обогащению урана выше нормы, предусмотренной в СВПД.

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