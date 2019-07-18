Нальчик, , 08:40 — REGNUM

В Приэльбрусье завершился всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо — 2019». Победителем соревнований высокогорных подразделений Вооруженных сил РФ стал взвод главного управления Генерального штаба ВС РФ. Эта команда первой взошла на Эльбрус в финальном конкурсе, опередив военнослужащих Росгвардии и Южного военного округа, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе ЮВО.

Подъем на высочайшую вершину Европы из базового лагеря у «Приюта одиннадцати» занял у альпинистского взвода Генштаба 2 часа 33 минуты. Команда завоевала 1 место в общекомандном зачете, выиграв в девяти из 14 заданий.

Теперь победитель всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» представит Россию на международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо — 2019», который пройдет в Приэльбрусье в начале августа.

Напомним, соревнование лучших высокогорных подразделений Вооруженных сил РФ «Эльбрусское кольцо-2019» проводились в горах Кабардино-Балкарии с 2 по 15 июля. В конкурсе участвовали около 150 военнослужащих из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Воздушно-десантных войск и Росгвардии.

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