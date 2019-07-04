Нальчик, , 10:44 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии стартовал конкурс «Эльбрусское кольцо-2019». По его итогам будет установлено лучшее высокогорное подразделение Вооруженных сил РФ. В конкурсе принимают участие около 150 военнослужащих из четырех военных округов, в том числе Южного, Центрального, Западного и Восточного, а также Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом ИА REGNUM 4 июля сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Местом проведения конкурса стала база центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Приэльбрусье. После проведения акклиматизации в высокогорной местности участники конкурса прошли уже два этапа соревнований: по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе высотой около 20 м и ориентированию на горной местности.

Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм — «АрМИ-2019». Они продлятся до 15 июля и завершатся маршем с преодолением различных форм препятствий горного рельефа и восхождением на вершину Эльбруса.