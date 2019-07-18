Бразилиа, , 08:32 — REGNUM

Один из федеральных университетов Бразилии начал кампанию по приему абитуриентов-транссексуалов. После вмешательства властей прием будет приостановлен. Об этом сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в Twitter вечером16 июля.

«Университет интеграции афро-бразильской Лузофонии (федеральный) начал прием транссексуалов, трансвеститов, интерсексуалов и небинарных абитуриентов. С вмешательством министерства образования ректорат выразил готовность к его немедленному приостановлению и аннулированию в будущем», — написал президент.

Газета O Globo связалась с университетом и узнала, что для транссексуалов были выделены в общей сложности 120 мест на 15 очных курсах — в двух филиалах в штате Сеара и одном в штате Баия. Прием запланирован до 24 июля.

Конституция Бразилии предусматривает автономию высших учебных заведений для создания собственных механизмов доступа к образованию. В беседе с журналистами представители вуза выразили сомнение в законности требований министерства образования Бразилии и заявили, что решение о прекращении приема еще не принято.