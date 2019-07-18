Киев, , 07:19 — REGNUM

Возвращение на Украину арестованных в России за провокации в Керченском проливе моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой. Такое заявление в интервью «Откровенно с президентом» сделал глава Украины Владимир Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что согласен с предложением по обмену удерживаемых в России украинцев и удерживаемых на Украине граждан РФ по схеме «всех на всех», однако предлагает начать именно с украинских моряков. При этом Зеленский добавил, что есть проблема — не совпадение списков Киева о тех, кого удерживают на территории Донецкой и Луганской областей с теми, которые есть у ополченцев.

«Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков», — предложил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о своей готовности к переговорам с Москвой в целях урегулирования конфликта в Донбассе. При этом, по его словам, он готов пойти на всё ради мира в Донбассе.

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