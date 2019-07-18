Омск, , 06:20 — REGNUM

Губернатор Омской области Александр Бурков 17 июля на заседании, посвящённом реализации нацпроектов в регионе, заявил подчинённым о том, что речь идёт о федеральных деньгах, «за которые или тюрьма, или награда».

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на заседании проектного комитета обсуждались итоги реализации национальных проектов в регионе за первое полугодие 2019 года. Омская область участвует в 10 нацпроектах, на данный момент разработано 46 региональных проектов. Всего на реализацию региональных проектов в Омской области планируется привлечь более 130 млрд рублей без учёта внебюджетных средств. Финансирование, предусмотренное на реализацию региональных проектов в текущем году, — 11 млрд.

По словам губернатора, на сегодняшний день у Омской области стабильные позиции среди регионов России. По данным Минфина РФ, в Омской области — высокий уровень контрактации в рамках реализации нацпроектов (74,5%). Однако кассовое исполнение составляет всего 11%.

На заседании, в частности, были обозначены проблемы, связанные с затягиванием сроков контрактации по национальному проекту «Здравоохранение». Бурков подчеркнул, что в данном случае «вопрос не в потере денег», а «в потере медицинского оборудования».

«Это вопрос жизни омичей. Если хотя бы один аппарат не будет приобретён в рамках нацпроекта, это будет считаться преступлением. У вас должно всё отскакивать от зубов. Это федеральные деньги, за которые или тюрьма, или награда. Это не шутки», — заявил Бурков.

Контроль за реализацией нацпроектов будет осуществлять также депутатский корпус.

«Омской области выделены беспрецедентные финансовые средства федеральным центром, и важно, чтобы ни одна копейка не пропала даром. За это будет спрос с каждого ответственного лица», — резюмировал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 июля Бурков отчитал подчинённых за волокиту с газификацией села Приветное Омского района. А 16 июля «досталось» главам районов. Губернатор напомнил, что они отвечают за состояние больниц, школ, детских садов.

Читайте также: «Будем прощаться»: омский губернатор отчитал подчинённых из-за газификации