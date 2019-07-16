Омск, , 09:43 — REGNUM

История с газификацией села Приветное Омского района, которая тянется больше шести лет, заставила губернатор Омской области Александра Буркова принять меры в отношении своих подчинённых.

На аппаратном совещании 15 июля губернатор «жёстко напомнил подчинённым об исполнительской дисциплине и ранее данных им поручениях», касающихся, в частности, решения проблемы газоснабжения домов в Приветном, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Ситуация в Приветном следующая: поверив обещаниям застройщика, жители собрали собственные средства. Газ должен был зайти в их дома в 2014 году, однако этого не произошло до сих пор. Как утверждают в облправительстве, застройщик работал без разрешительных документов и «не выполнил свои обязательства перед почти двумя сотнями жителей».

Минстрой Омской области по поручению Буркова занялся поиском нового застройщика, проработкой технической возможности подключения к действующей сети газоснабжения и ввода объекта в строй.

Частная фирма, которая изъявила желание выступить в роли инвестора, должна будет построить новую семикилометровую ветку трубопровода и подвести сети газораспределения к территории домовладений. У жителей, между тем, уже выполнена разводка, установлены газовые котлы и оборудование.

Неделю назад Бурков поручил проинформировать жителей «о результатах проработки проблемных вопросов и достигнутых договорённостей». Предполагалось, что представители отраслевых министерств примут участие в сходе граждан и расскажут им о перспективах подключения их домов к газоснабжению. Но чиновники перенесли встречу с жителями на более поздний срок, так как не успели подготовиться.

«Давайте так: не будут выполняться поручения губернатора — будем прощаться. Решайте вопрос и ставьте точку. Выезжайте на этой неделе и встречайтесь с народом», — отреагировал на ситуацию Бурков.

Условия договора застройщика с пострадавшими жителями должны быть уточнены к 20 июля. К этой же дате необходимо выверить и согласовать сумму дополнительных затрат жителей на подключение к газоснабжению.

«Решается вопрос о возможности технологического присоединения будущей ветки к Лузинскому газопроводу от ГРС-5 и сроках ввода объекта в строй», — подытожили в правительстве Омской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года жители села Аполлоновка Исилькульского района Омской области записали и выложили в интернет видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. По словам жителей Аполлоновки, в селе не решаются важные проблемы. В частности, «стоит на месте проблема газификации». В обращении говорилось, что в 2015 году компания собрала с населения деньги, были заключены договоры на газификацию, в домах установлены счётчики и проведена внутренняя разводка, но газа в деревне так и не появилось.

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