Нью-Йорк, США, , 02:13 — REGNUM

Ограничения на передвижение дипломатов из Ирана по Нью-Йорку, введённые США, противоречат уставу ООН, сообщил журналистам Фархан Хак, официальный представитель генсека организации.

Напомним, 16 июля стало известно, что американские власти существенно ограничили возможность передвижения дипломатов из Ирана по Нью-Йорку, а также членов их семей. Речь шла о дипломатах, находящихся в командировках в США.

По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, американская сторона поставила его соотечественников в «нечеловеческие» условия. Он также отметил, что вред, причём не только Ирану, наносят и американские экономические санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали трудности с визой Зарифа в США «политическим харрасментом»