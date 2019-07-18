Кишинёв, , 00:25 — REGNUM

За месяц, прошедший после смены власти в Молдавии «произошла существенная перезагрузка молдавско-российских отношений». Об этом заявил на встрече с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по отношениям с Молдавией Дмитрием Козаком, передает ИА REGNUM.

По словам Додона, отношения между двумя странами выходят на «качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества», а в сентябре пройдет заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где, «как ожидается, будет преодолен период стагнации в двусторонних отношениях, которая наблюдалась в последние годы по вине нашего предыдущего правительства».

Додон и Козак обсудили вопрос бесперебойного обеспечения Молдавии природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу Кишинева по предоставлению скидки на газ ‪с 1 сентября‬. Додон представил Козаку кандидата на должность председателя правления «Молдова-газ» Вадима Чебана.

Обсудили также приднестровское урегулирование, отметив, что проведение очередной встречи в формате «5+2» предварительно намечено на первую половину октября.