Киев, , 23:58 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на указ российского лидера Владимира Путина об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса поручил принять меры по упрощению процедуры предоставления гражданства Украины. Об этом сообщается 17 июля на официальной странице офиса украинского президента в Facebook.

«Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Зеленский поручил «разработать механизм упрощённого предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля Владимир Путин подписал указ, предоставляющий жителям подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей такое же право на упрощённое получение гражданства России, каким ранее были наделены жители Донецкой и Луганской Народных Республик.

В офисе Владимира Зеленского заявили, что данный шаг российской стороны «создаёт дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса».

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