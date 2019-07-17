Кишинёв, , 23:55 — REGNUM

Депутат парламента Молдавии «от Приднестровья» Виорел Мельник 17 июля сложил мандат. Как передает ИА REGNUM, он объяснил это тем, нынешняя молдавская власть «расправляется» со своими оппонентами, и он не хочет иметь отношения к решениям, принимаемым нынешним паралментом.

Мельник, как и другой депутат избранный по второму «приднестровскому» округу Александр Олейник, — стали депутатами благодаря организованному подвозу на избирательные участки избирателей из Приднестровья сторонниками правившей в Молдавии Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Оба не имеют никакого отношения к Приднестровью и были призваны служить бутафорским «приднестровским представительством» в парламенте Молдавии для легализации решений под видом «представителей жителей Приднестровья».