Тегеран, , 22:56 — REGNUM

Министерство иностранных дел Ирана решительно осуждает убийство сотрудника генерального консульства Турции в иракском городе Эрбил. Об этом говорится в распространённом 17 июля заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.

«Терроризм нанёс огромный ущерб странам Ближнего Востока. Единственный путь противодействия ему — это совместная борьба международного сообщества с террористическими группировками», — заявил Мусави, призвав положить конец политической, финансовой и идеологической поддержке террористов.

Представитель МИД Ирана также выразил соболезнования правительству и народу Турции и семьям погибших в результате нападения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня неизвестным был застрелен заместитель генерального консула Турции в городе Эрбиле — столице Курдского автономного района на севере Ирака. При нападении, которое произошло в одном из ресторанов города, также погиб один гражданин Ирака и ещё один получил тяжёлые ранения.

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