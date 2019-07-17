Новосибирск, , 18:36 — REGNUM

Избирательная комиссия Новосибирска зарегистрировала четверых из 20 кандидатов, подавших документы для участия в выборах мэра города, которые пройдут 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К ранее получившей удостоверение кандидата №1 депутату горсовета Наталье Пинус (партия «Российский общенародный союз») присоединились депутат горсовета Новосибирска на непостоянной основе, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) и депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»).

Напомним, что сегодня, 17 июля, избирком завершил приём документов от желающих принять участие в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата. Помимо четверых уже зарегистрированных кандидатов, документы в избирком подали также индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий житель Новосибирска Анатолий Бабаев (самовыдвижение); директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер (самовыдвижение); генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»); бывший вице-губернатор региона, индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»); и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»).

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