Москва, , 17:29 — REGNUM

США решили уравновесить сокращение своего контингента в Сирии ростом численности сотрудников частных военных компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

По поступающей информации, командование вооружённых сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирийской Арабской Республики действуют интересно: а именно, увеличивают численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний», — заявила Захарова.

По её словам, численность персонала ЧВК в Сирии превышает уже 4 тыс. человек. При этом только во второй половине июня 2019 года в страну уже прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава.

«Переброска осуществляется на автомобилях группами по 12−16 человек. Основными задачами ЧВК является подготовка лояльных Вашингтону боевых отрядов, а также охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности», — подчеркнула она.

«Этому не следовало бы отдельно уделять внимания, если бы не одно «но». Руководство деятельностью ЧВК осуществляет объединённое центральное командование вооружённых сил США. Хорошо известно, какими «подвигами» запомнились сотрудники американских ЧВК, например, в Ираке. С тех пор вряд ли в рядах этих американских «солдат удачи» произошли кардинальные изменения», — добавила Захарова.