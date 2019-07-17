Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM

На данный момент инвестиции Китая на Балканах от всего объема составляют 30%, а в конкретных странах, например, в Черногории достигают 70% от ВВП. Китай — очень привлекательный бизнес-партнер. К сожалению, в отличие от ЕС, Катай предлагает сотрудничество напрямую с каждой отдельной страной, в обход наднациональных организаций, что является более выгодным для небогатых стран балканского региона. Об это сообщил заместитель генерального секретаря Австро-французского центра примирения и согласия в Европе Флоран Марчиак.

Эксперт считает, что ЕС не должен оставлять национальные государства Балкан один на один с Китаем. «Это можно расценивать как издевательство над государством. Инвестиционная система Китая сложная и непрозрачная. Для этих инвестиций благоприятный климат создает недостаток демократии на Балканах. Китай не предлагает рабочих мест для местного населения. Все делается китайскими рабочими из китайских материалов по китайским стандартам. Все это формирует глубокую зависимость от Китая. К тому же для Балкан существует одна из ключевых проблем — миграция в ЕС. 25% популяции Балкан уехала в последние годы», — отметил Марчиак.

По его мнению, Балканы одна из частей глобального плана «Один пояс, один путь», отдельно стратегии для Балкан у Китая нет.

Эксперт заявил, что ЕС необходим балканским государствам. Австрийские компании на Балканах создают 73% рабочих мест. Страны региона хотят присоединиться к ЕС, но из-за миграционных потоков, процессов дезинтеграции и большого уровня непредсказуемости это пока остается невозможным. Кроме того, многие люди считают, что меры правительств их государств по модернизации экономики не приносят прогресса, что создает определенные настроения в обществе. Это показывает, что необходим диалог ЕС и Балканского региона, а не монолог со странами, которые хотят вступить в Евросоюз.

Напомним, что летняя школа CIRP «Россия и Запад: в поиске региональной стратегии в Юго-Восточной Европе» прошла с 8 по 12 июля 2019 года в Ленинградской области. Школа проходила при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Российско-польского центра диалога и согласия и Русско-балтийского медиацентра.