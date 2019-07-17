Москва, , 17:12 — REGNUM

Российские эксперты прокомментировали информацию из средств массовой информации Запада о ядерных базах США на европейском континенте. Данные сведения попали в открытый доступ через проект доклада Парламентской ассамблеи НАТО. Документ касался вопросов ядерного сдерживания, а также модернизации и контроля над вооружениями и ядерных сил стран — членов альянса. Полная версия доклада была опубликована на сайте НАТО, а затем удалена. Об этом пишет газета «Взгляд».

Данный документ был перепечатан бельгийской газетой De Morgen. Согласно этой публикации, местами хранения ядерного оружия США являются следующие базы: Геди-Торре и Авиано (Италия), Бюхель (Германия), Волкель (Нидерланды), Кляйне-Брогель (Бельгия) и Инджирлик (Турция).

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, указанные места, их точные координаты давно известны минобороны РФ, со времен Холодной войны. Все эти ядерные боеприпасы расположены на территории военных баз Соединенных Штатов. Речь идет об авиабомбах марки В-61. Сейчас разработана новая версия данной бомбы — В-61−12.

Эксперт добавил, что публикация информации о местах расположения ядерного оружия США может представлять интерес только для местного населения, которое проживает рядом с данными объектами.

Ранее сообщалось о размещении США в Европе своих пусковых установок Mk-41 для противоракет. Эти установки могут быть использованы не только в системе ПРО, но и для запуска крылатых ракет средней дальности «Томагавк», которые оснащаются как обычной, так и ядерной боевой частью. Дальность полета такой ракеты с наземной пусковой установки — 2,5 тысячи километров.