Москва, , 16:59 — REGNUM

Вступление в силу закона о статусе украинского языка в качестве государственного на Украине приведёт к притеснению большинства населения страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«На территории страны начал действовать дискриминационный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — заявила Захарова.

«Дело не в его красивом названии. Дело в его сути. Он фактически легализует насильственную украинизацию мультиэтнического украинского общества, подавляющая часть которого предпочитает русский язык для ежедневного применения», — подчеркнула она.

По её мнению, представители международных структур и организаций надеялись на то, что закон всё-таки будет скорректирован и «соотнесён с реальностью», однако теперь разочарованы этим решением.

«Мы видели залп критических заявлений в адрес Киева со стороны как раз тех, кто на международном уровне должен следить за соблюдением государствами своих обязательств», — указала она.

Согласно закону, украинский язык должен стать обязательным во всех без исключения областях повседневной деятельности государства: системе органов власти от центральных до местных, здравоохранении, культуре, образовании, СМИ, ЖКХ, сфере бытовых услуг. Сфера применения «языков меньшинств» ограничивается бытовым общением и использованием в религиозных обрядах.