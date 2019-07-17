Милан, Италия, , 16:58 — REGNUM

Суд признал невиновным заместителя министра экономики Италии Массимо Гаравалью по делу о нарушениях в ходе проведения тендеров, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 17 июля.

Суд изучил события 2014 года, когда Гаравалья занимал пост советника по экономике администрации региона Ломбардия (Милан). В обвинительном заключении было сказано, что при содействии экс-советника конкурс на освоение 11 млн евро фактически оказался неконкурентным, однако суд не согласился с этой оценкой.

Другой ответчик по делу, экс-вице-губернатор Ломбардии Марио Мантовани, был, в свою очередь, признан виновным в коррупции и сговоре при проведении торгов. Его приговорили к пяти с половиной годам тюремного заключения.