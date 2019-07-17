Москва, , 15:12 — REGNUM

Явка на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва будет соответствовать показателям прошлых выборов в столичный парламент в 2014 году. Об этом в ходе пресс-конференции об итогах первого этапа избирательной кампании заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, что ситуация будет соответствовать тому, что мы имели на выборах в Московскую городскую думу в 2014 году. Явка составила порядка 22%», — заявил Горбунов.

Он отметил, что избирательная кампания на выборах депутатов в столичный парламент, как правило, менее заметна, чем во время президентских выборов либо голосования за кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

«Да, я согласен, что москвичи ещё недостаточно проинформированы об избирательной кампании, сейчас эта работа будет наращиваться», — добавил глава МГИК.

По его словам, после завершения первого этапа избирательной кампании кандидаты начинают самостоятельно вести агитационную работу. В августе они получат бесплатное эфирное время и площадь в государственных печатных изданиях. Также появится информация в общественном транспорте, а каждому москвичу будет направлено личное приглашение к участию.

Напомним, на выборах депутатов Московской городской думы официально зарегистрировано 233 кандидата. Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября 2019 года.