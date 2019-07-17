Хьюстон, США, , 15:00 — REGNUM

В американском Хьюстоне (штат Техас) открывается четвертый китайско-американский саммит городов-побратимов, приуроченный к 40-летию установления между КНР и США дипломатических отношений. Девизом конференции поэтому избран «Следующие 40 лет: укрепление дружбы и тесное сотрудничество», сообщает 17 июля Синьхуа.

В связи с этим событием генеральный консул КНР в Хьюстоне Ли Цянминь устроил для китайской делегации приветственный прием, на котором отметил, что «общие интересы перевешивают различия между сторонами, несмотря на взлеты и падения», что доказано четырьмя десятилетиями строительства двусторонних отношений.

Программа форума включает программные доклады, тематические выступления, а также панельные дискуссии. В его рамках развернута медийная выставка, включающая около 300 исторических фотографий, отражающих совместные моменты истории китайско-американских отношений.

В Китае и США насчитывается 277 пар городов-побратимов разного уровня. Предыдущие такие саммиты прошли в Вашингтоне (2014 г.), Чикаго (2015 г.), а также китайском Наньчане (2016 г.).