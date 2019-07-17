Киев, 17 июля 2019, 14:44 — REGNUM
Офис президента Украины выступил с инициативой создать совет по вопросам свободы слова при президенте, заявил заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко во время экспертного совещания, сообщил 17 июля официальный сайт президента Украины.
По его словам, главными задачами совета будет борьба с проявлениями цензуры, а также защита права журналистов на профессию. Ожидается, что в состав совета войдут представители крупнейших украинских СМИ, а также силовики и юристы, специализирующиеся на сфере медиа.
Также было предложено создать аналогичные советы при каждом главе области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее здание телеканала 112.ua в Киеве было обстреляно из гранатомёта. Таким образом, журналистов телеканала заставили отказаться от показа картины американского режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
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