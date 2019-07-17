Киев, , 14:44 — REGNUM

Офис президента Украины выступил с инициативой создать совет по вопросам свободы слова при президенте, заявил заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко во время экспертного совещания, сообщил 17 июля официальный сайт президента Украины.

«Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу совета. Он будет собираться регулярно», — рассказал чиновник.

По его словам, главными задачами совета будет борьба с проявлениями цензуры, а также защита права журналистов на профессию. Ожидается, что в состав совета войдут представители крупнейших украинских СМИ, а также силовики и юристы, специализирующиеся на сфере медиа.

Также было предложено создать аналогичные советы при каждом главе области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее здание телеканала 112.ua в Киеве было обстреляно из гранатомёта. Таким образом, журналистов телеканала заставили отказаться от показа картины американского режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

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