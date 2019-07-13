Киев, , 13:00 — REGNUM

Осудить обстрел здания «112 Украина» призвал власти Украины генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф. Обращение опубликовано 13 июля на сайте телеканала.

Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству, министру внутренних дел Арсену Авакову, генпрокуратуре и Службе безопасности страны с призывом осудить обстрел здания телеканала «112 Украина».

Гендиректор телеканала заявил, что власти Украины должны четко и решительно сказать о неприемлемости использования силы в отношении СМИ. Именно этого, отметил Бенкендорф, от представителей власти ждёт весь цивилизованный мир.

Также Бенкендорф сказал, что охрана здания телеканала будет усилена, а к поиску виновных в обстреле будут приложены все возможные усилия.

Ранее ИА REGNUMсообщало об обстреле здания телеканала «112 Украина» в Киеве неизвестными из гранатомёта. Был повреждён фасад здания, пострадавших нет. Территория, прилегающая к месту взрыва, была оцеплена полицией.

По данным телеканала, злоумышленников, обстрелявших здание, было двое. Национальная полиция Украины квалифицировала произошедшее как террористический акт, возбуждено уголовное дело. Все материалы по данному делу будут переданы в Службу безопасности Украины. Объявлена спецоперация по розыску стрелявших.

Национальный союз журналистов Украины призвал Службу безопасности к эффективному расследованию нападения на здание телеканала.

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