Душанбе, , 14:05 — REGNUM

Таджикистан рассматривает возможность аренды участка земли на территории морского порта «Чабахар» на берегу Оманского залива в Иране для транзита своих грузов. Об этом заявил заместитель министра транспорта республики Шерали Ганджалзода, сообщает издание «Авеста».

По его словам, Тегеран сделал соответствующее предложение всем странам, не имеющим выхода к морю. Замминистра отметил, что аренда порта будет выгодным решением для транзита таджикистанских грузов. Однако в этом случае придется вкладывать средства в развитие инфраструктуры, добавил Ганджалзода.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Шерали Ганджалзода прокомментировал запрет властей Туркмении на транзит грузов из Таджикистана в Иран. По его словам, в настоящее время перевозчики доставляют товары в обход Каспия или морским путем через порты в Казахстане и Азербайджане.

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