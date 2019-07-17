Москва, , 13:49 — REGNUM

Информация американских СМИ о том, что министерство иностранных дел РФ якобы отказало в выдаче виз учителям московской Англо-американской школы, является откровенной ложью. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника МИД России.

«Очередной фейк: Россия не выдаёт визы американским учителям, которые работают в Москве, — сказал он. — Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факт».

По словам дипломата, в российском ведомстве возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением и распространяют дезинформацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times сообщила, что 30 учителей московской англо-американской школы якобы не смогли получить визы на въезд в страну. Как утверждает газета, в России якобы проводится политика давления на США, и именно поэтому учителям не дали российских виз.

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