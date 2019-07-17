Вена, , 14:03 — REGNUM

Оборонная корпорации Airbus Group и ее дочерняя компания Eurofighter GmbH подозреваются в завышении цен на запчасти для боевых самолетов для австрийских покупателей, сообщает платформа Dossier 17 июля.

Речь идет о поставках деталей, называемых английским термином Flush Latch — защелкивающихся запоров размером восемь на десять сантиметров, предназначенных для фиксации крышек топливных баков на фюзеляже Eurofighter Typhoon. Согласно внутреннему докладу австрийского оборонного ведомства, в 2016 году ВВС Италии платили за такие детали €6тыс., в то время как Австрия — €10,6 тыс., то есть на 76% больше. В 2017 году Eurofighter GmbH потребовал от Австрии €13,5 тыс. плюс налог на продажу — всего €16,2 тыс.

«В ходе проверки была рассмотрена сфера поставок запчастей для Eurofighter. Были зафиксированы завышенные цены. Финансовая прокуратура была привлечена к изучению обстоятельств дела с точки зрения гражданского и антимонопольного законодательства», — утверждает в докладе официальный представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.

Существует подозрение в незаконном завышении цен в ущерб интересам Австрийской Республики. Оборонной корпорации грозит судебный иск. Первые сообщения о завышении цен появились в 2017 году.