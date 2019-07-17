Москва, , 13:29 — REGNUM

Госдума ратифицировала Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Конвенция была подписана в июне 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Документ вводит основные понятия для эффективного сотрудничества стран ШОС в вопросе противодействия экстремизму.

Так, Конвенция определяет понятия основные понятия и термины — в частности, уточняет, что такое «экстремизм», «экстремистский акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские материалы», «экстремистская организация» и «противодействие экстремизму» и прочие. Кроме того, документ также прописывает основные нормы сотрудничества стран-участников ШОС в вопросе противодействия экстремизму.

Помимо этого, Конвенция также дает полный перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых каждое государство, присоединившееся к документу, должно ввести гражданскую, административную или уголовную ответственность.