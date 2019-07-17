Пекин, , 12:02 — REGNUM

Китай призвал США прекратить ошибочное наращивание давления на Иран и начать урегулирование иранской ядерной проблемы при помощи политических и дипломатических средств, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Поддержка Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного также как ядерная сделка по Ирану, стала важной темой обсуждения встречи Совета министров иностранных дел стран Евросоюза, которая прошла 15 июля в Брюсселе.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, комментируя прошедшее мероприятие, заявил, что Соединенные Штаты, будучи главным виновником нынешних противоречий, должны увидеть опасения большинства мировой общественности и отказаться от наращивания давления на Иран, которое мешает претворению в жизнь ядерной сделки.

Напомним, что ранее Иран приостановил взятые на него обязательства по ядерной сделке после того, как Соединенные Штаты вышли из договора и ввели новые санкции против Тегерана.

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