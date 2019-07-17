Вашингтон, 17 июля 2019, 11:14 — REGNUM
Места размещения американских ядерных бомб были известны большинству специалистов, а самое интересное в новых данных — информация о количестве боеприпасов, отметил в среду, 17 июля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя публикацию данных НАТО.
Как сообщалось ранее, в докладе Парламентской ассамблеи НАТО были упомянуты места размещения американского ядерного оружия в Европе. Через некоторое время после публикации документ был удален и позже вновь обнародован уже в другой редакции, без упоминания мест размещения оружия.