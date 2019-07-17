Вашингтон, , 11:14 — REGNUM

Места размещения американских ядерных бомб были известны большинству специалистов, а самое интересное в новых данных — информация о количестве боеприпасов, отметил в среду, 17 июля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя публикацию данных НАТО.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в докладе Парламентской ассамблеи НАТО были упомянуты места размещения американского ядерного оружия в Европе. Через некоторое время после публикации документ был удален и позже вновь обнародован уже в другой редакции, без упоминания мест размещения оружия.

«Секретность опубликованных в газете данных заметно преувеличена. Страны и места размещения американских ядерных бомб всё же были известны большинству специалистов.

Наиболее интересной можно назвать информацию о количестве боеприпасов. Имевшиеся в открытых источниках оценки в большинстве случаев говорили о 180 бомбах, тогда как в последней публикации говорится о 150.

В целом сам «вброс» и нагнетаемый шум может быть и спланированной акцией, участие в которой принимает в том числе и бельгийская оппозиция», — отметил Леонид Нерсисян.