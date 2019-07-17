Киев, , 10:46 — REGNUM

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила уголовное дело против экс-президента Украины Леонида Кучмы, сообщило 17 июля информационное агентство «УНН».

Поводом послужили заявления Кучмы, прозвучавшие во время переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске.

Экс-президенту инкриминируют государственную измену, воспрепятствование законной деятельности ВСУ, а также публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации.

«Леонид Кучма не вызывался в Генеральную прокуратуру Украины для допроса относительно обнародованных им заявлений», — рассказали в ГПУ.

Напомним, на переговорах в Минске Кучма предложил запретить боевикам ВСУ открывать «ответный» огонь по защитникам Донбасса, а также снять экономическую блокаду с региона.

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