Киев, 17 июля 2019, 10:46 — REGNUM
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила уголовное дело против экс-президента Украины Леонида Кучмы, сообщило 17 июля информационное агентство «УНН».
Поводом послужили заявления Кучмы, прозвучавшие во время переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске.
Экс-президенту инкриминируют государственную измену, воспрепятствование законной деятельности ВСУ, а также публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации.
Напомним, на переговорах в Минске Кучма предложил запретить боевикам ВСУ открывать «ответный» огонь по защитникам Донбасса, а также снять экономическую блокаду с региона.
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