В Раде назвали госизменой предложения Кучмы по Донбассу

Киев, , 12:51 — REGNUM Уступки республикам Донбасса — прекращение огня и снятие экономической блокады — являются прямой изменой Украине. Так 6 июня прокомментировал инициативы представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы глава украинской делегации ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

Он назвал уступки «террористам» сдачей национальной безопасности Украины и обвинил Россию в выдвижении условий капитуляции Киева.

«Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях — прямая измена Украине», — написал Арьев в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в минском переговорном процессе, предложил дополнить режим тишины в Донбассе запретом на ведение ответного огня, а также снять с Донецкой и Луганской Республик экономическую блокаду. Кучма пояснил, что вместо разрыва отношений стороны конфликта должны двигаться навстречу друг другу.

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