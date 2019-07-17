Додома, , 09:54 — REGNUM

Танзания и Уганда официально учредили торговую площадку, с целью расширения возможностей двух стран-членов Восточноафриканского сообщества для ведения торговли и привлечения инвестиций (ВАС).

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», во время открытия данной площадки в столице Уганды городе Кампала Министр иностранных дел страны, курирующий вопросы, касающиеся ВАС, Филемон Матеке сообщил, что данный объект станет важным «мостом» для торговой сферы Танзании и Уганды.

«Нет никаких препятствий для прекращения ведения торговли более открытыми и современными методами, так как обе страны создали отличные условия для торговли. Оба государства имеют спокойную политическую обстановку, современную инфраструктуру и т.д.», — подчеркнул Матеке.

Он отметил, что в связи с открытием этой площадки с 4 по 6 сентября этого года состоится встреча заинтересованных лиц в городе Дар-эс-Салам, Танзания, с целью обсуждения различных вопросов по продвижению развития торговли.

По словам посла Уганды в Танзании Ричарда Кабонеро, встреча пройдет в Международном центре им. Джулиуса Ньерере.