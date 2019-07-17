Анкара, , 09:58 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового здания Управления полиции Анкары заявил: «Мы делаем шаги, которые выдвинут нашу страну на ведущие позиции в сферах экономики, безопасности, оборонной промышленности, внешней политики. В настоящее время мы начали получать наши зенитно-ракетные комплексы С-400».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «Они говорили, мол, мы не сможем их приобрести, не сможем их разместить, мол, закупать их неправильно, однако уже прибывают и разгружаются самолёты с компонентами для ЗРК. Даст бог, процесс поставки будет завершен в апреле 2020 года, после чего мы станем одной из стран с системой ПВО, которые в мире можно пересчитать по пальцам».Турецкий лидер добавил: «Сейчас нашей целью является организация совместного производства ЗРК с РФ. Мы сделаем это и даже пойдем ещё дальше».