Тегеран, , 10:04 — REGNUM

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Великобритания захватила иранский танкер от имени Вашингтона для того, чтобы «отомстить» Исламской республике за сбитый американский дрон-беспилотник. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Комментируя действия Лондона, бригадный генерал отметил: «враги пришли к пониманию, что у Ирана есть твердое желание защищать себя после того, как он нанёс удар по их современному беспилотнику. Незаконный захват иранского судна был направлен на то, чтобы отомстить Исламской республике за это». По мнению Амира Хатами, действия Великобритании стали «очередным провалом на фоне множества других».

Генерал подчеркнул, что последние дипломатические успехи Ирана на международной арене, дали повод Великобритании осуществить незаконное деяние по отношению к судну ИРИ.