Нью-Дели, , 11:52 — REGNUM

Пакистан полностью открыл свое воздушное пространство для полетов индийских самолетов. Об этом 16 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Разрешение на полеты гражданских самолетов над пакистанской территорией вступило в силу в 00:41 16 июля. Ожидается, что индийские авиакомпании в ближайшее время произведут реконфигурацию маршрутов перевозок с учетом открытия воздушного пространства Пакистана. По мнению экспертов, решение пакистанского руководства в наибольшей степени выгодно компании Air India — крупнейшему авиаперевозчику Индии. Напомним, что из-за ограничений на полеты над территорией Пакистана индийские самолеты были вынуждены совершать внушительный крюк вокруг территории своего соседа. Убытки Air India превысили 4,3 млрд рупий (примерно 63 млн долларов).

Напомним, что Исламабад частично закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов 26 февраля, когда истребители ВВС Индии нанесли удар по позициям террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Ранее, 14 февраля, смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар, штат Джамму и Кашмир. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.