Нью-Дели, , 10:32 — REGNUM

Индийская оппозиция в очередной раз обвинила правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в разрушении демократического строя и «закручивании гаек». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Высокопоставленный деятель ведущей оппозиционной партии Индийского национального конгресса (ИНК) Гаурав Гогои, отвечая на вопросы журналистов, выступил с критикой политического курса правящей Бхаратия джаната парти (БДП), направленного на «убийство федерализма». Лидер ИНК также обвинил БДП в том, что правящая партия не позволяет демократически избранному правительству штата Карнатака функционировать должным образом. По словам Гаурава Гогои, партия Нарендры Моди оказывает давление на оппозиционеров, вынуждая их покинуть свои партийные организации и переметнуться в БДП.

Напомним, что в настоящее время несколько индийских штатов, в том числе Карнатака, Гоа, Западная Бенгалия, охвачены внутриполитическим кризисом. Члены местных законодательных собраний, представляющие оппозицию, внезапно приняли решение о массовом переходе в правящую Бхаратия джаната парти. Наиболее опасная для оппозиционных сил ситуация сложилась в Карнатаке: там переход оппозиционеров в БДП грозит роспуском коалиционного правительства во главе с Индийским национальным конгрессом и партией Джаната дал (секулярная).