Приштина, , 09:49 — REGNUM

Глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич в своём интервью сербской общественной телерадиокомпании Радио и телевидение Сербии отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон не затронул факт признания его страной независимости Косово. Он говорил о суверенитете Сербии и компромиссе между сторонами.

«Это серьезное изменение во внешнеполитическом курсе Франции по данному вопросу. Именно об этом мы все время говорили, и к чему стремилась администрация президента США, но Трамп никогда не озвучивал подобные идеи. Макрон заявил, что необходимо найти компромисс между позициями Белграда и Приштины. Он сказал, что будет лично заниматься данным вопросом. Для нас это значимое событие», — добавил Дачич.

Однако, он считает, что президент Франции чрезмерно оптимистичен в отношении компромисса, который вряд ли будет осуществлён в ближайшие несколько месяцев.

«Макрон хочет разрешить данный вопрос, но это не означает, что другие акторы сейчас смотрят на его намерения с большим одобрением. А на Западе эта геостратегическая игра касается не только России и Китая, но также Вашингтона, Брюсселя и Берлина. Однако, я считаю, что после довольно долгого промежутка времени это был вполне успешный визит», — заявил глава сербского МИД.