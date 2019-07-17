Приштина, , 10:44 — REGNUM

В ходе визита в Сербию президент Франции Эммануэль Макрон заявил том, что в ближайшее время им будет организована новая встреча лидеров Косово и Сербии, в которой примет участие и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Макрон не сообщил точной даты проведения встречи, однако 16 июля после встречи со студентами в Белграде президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его мнению, «продолжение дискуссий по Косово с великими державами состоится в сентябре».

Несмотря на то, что анонсированная ранее встреча лидеров Косово и Сербии в Париже 1 июля не состоялась, сербский лидер заявил, что следует подождать пока великие державы, под которыми подразумеваются Франция и ФРГ, сделают свое дело:

«Если мы не сможем, то это должны сделать будущие поколения. Нужно время для того, чтобы снова обсудить ряд вопросов. Я ненавижу перекладывать вину на другую сторону. Давайте ждать, когда великие державы сделают свое дело. Мы также должны измениться», — заявил Вучич и добавил, что будет стремиться к достижению компромиссу по Косово «пока будет жив».