Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики обращаться в его виртуальную приемную. Об этом глава государства сообщил 16 июля на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в социальных сетях не всегда удается отреагировать на важные сообщения и поднятые проблемы. Поэтому для улучшения взаимодействия с общественностью запущена виртуальная приемная на сайте администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все госслужащие всех уровней, занимающиеся социальными вопросами, должны проявлять постоянную активность в социальных сетях.