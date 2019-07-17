Вашингтон, , 05:30 — REGNUM

Бизнесмен из Владивостока Даниил Казанчук может быть причастен к поставкам дорогостоящих автомобилей в КНДР в обход санкции, сообщает газета The New York Times.

Газета сообщает, что в ходе своих зарубежных поездок лидер КНДР Ким Чен Ын использовал два автомобиля — Maybach S600 и Maybach S62, стоимость каждой из которых достигает $1,6 млн. При этом против Северной Кореи действуют санкции, запрещающие поставки предметов роскоши в страну.

Сотрудники газеты и некоммерческой организации Center for Advanced Defense Studies (CADS) провели собственное расследование, используя данные о перевозках и снимки со спутников.

Согласно их данным, контейнеры с автомобилями были отправлены в 2018 году из Нидерландов, а затем доставлены через Китай, Японию и Южную Корею в российский порт в Находке (Приморский край). Отмечается, что из Южной Кореи в Находку автомобили доставили судном DN5505, которое ходит под флагом Того.

Владельцем судна являлась компания Do Young Shipping, зарегистрированная на Маршалловых островах. Газета предполагает, что компания связана с российским бизнесменом Даниилом Казанчуком. В телефонном разговоре он подтвердил, что владеет судном, однако отказался делиться подробностями.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года южнокорейский оппозиционер Юн Сан Хен утверждал, что лидер КНДР Ким Чен Ын приобрел в 2017 году предметов роскоши на сумму около $640 млн в обход санкций. Он отметил, что большая часть санкционных товаров попадает в Северную Корею через Китай.

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