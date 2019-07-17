Париж, , 04:03 — REGNUM

Французский президент Эммануэль Макрон утвердил Элизабет Борн на пост министра экологического перехода, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Сообщается, что Элизабет Борн заменит на этом посту ушедшего в отставку Франсуа де Рюжи. В настоящее время неизвестно, будет ли Борн совмещать свою предыдущую должность с должностью министра экологии или же ее пост перейдет кому-то другому.

Ранее, 16 июля, министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи подал заявление об отставке. По его словам, он больше не может защищать себя от «нападений в СМИ» и выполнять свои функции. Скандал в СМИ был связан с тем, что де Рюжи якобы еще в бытность председателем Национального собрания организовывал ряд дорогостоящих приемов для своих друзей на государственные средства.