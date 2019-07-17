Москва, , 02:43 — REGNUM

Гарантировать, что в ближайшем будущем Москве удастся наладить отношения с Вашингтоном, невозможно, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

"В целом приходится признать, что Вашингтон ведёт себя непоследовательно, а зачастую и непредсказуемо. Поэтому прогнозировать что-либо в отношениях с США — дело неблагодарное», — сказал Лавров.

При этом, отмечает глава МИД РФ, Москва настроена «терпеливо работать» над выправлением российско-американских отношений. Принципиально важным является соблюдение при этом российских интересов и принципа взаимного уважения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Женеве (Швейцария) планируется встреча заместителя Лаврова Сергея Рябкова с первым заместителем американского госсекретаря Джоном Салливаном.

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